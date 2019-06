Numa série de publicações na rede social Twitter, o Presidente norte-americano defendeu o pacto migratório alcançado sexta-feira com o México, que levou à suspensão de taxas sobre todas as importações mexicanas, após o jornal The New York Times informar que alguns pontos do acordo já tinham sido decididos há alguns meses.

“Antes, o México não estava a cooperar na fronteira, e agora tenho plena confiança, especialmente depois de conversar ontem com o seu Presidente [Andrés Manuel López Obrador], que vão cooperar muito e que querem fazer um bom trabalho”, escreveu Trump.

O Presidente dos EUA, citado pela agência espanhola Efe, acrescentou que, no entanto, se “por alguma razão desconhecida” não se concretizar essa cooperação do México, pode-se sempre voltar à “posição anterior, e muito lucrativa”, de ameaçar com as taxas, embora não ache “que isso seja necessário”.

O chefe de Estado norte-americano disse que “algumas coisas acordadas não foram anunciadas no comunicado” de sexta-feira, “uma em particular”, que “será anunciada no momento adequado”.

A Casa Branca não deu mais detalhes sobre o que poderia ser esse acordo sem precedentes, e o secretário de segurança dos EUA, Kevin McAleenan, apenas lembrou que, como anunciado na sexta-feira, as negociações devem continuar durante os próximos 90 dias.

“Há um mecanismo para garantir que eles [México] façam o que prometeram, que haja um resultado e que se veja uma grande redução nos números” de imigrantes que chegam aos EUA, disse McAleenan à cadeia televisiva Fox News.

A embaixadora do México nos EUA, Martha Bárcena, explicou depois, em entrevista à cadeia televisiva CBS News, que na sexta-feira foi divulgada “uma declaração conjunta de princípios”, que servirá como base de trabalho a “seguir nos próximos meses em relação à migração”.