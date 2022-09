O episódio é revelado num novo livro sobre o ex-presidente dos Estados Unidos. Entre outras histórias, Servants of the Damned: Giant Law Firms, Donald Trump and the Corruption of Justice, livro de David Enrich, jornalista do New York Times, que será publicado na próxima semana, conta a vez em que o antigo líder norte-americano tentou então pagar os honorários de um advogado com cavalo.

Há muito que é conhecida a paixão de Donald Trump por estes animais, pelo que a oferta do ex-presidente não terá sido considerada anormal, pelo menos para Trump. O advogado em casa, de acordo com o livro, é que não gostou da oferta, apesar do garanhão estar avaliado em cinco milhões de euros.

"Este não é o século XIX. Você não pode me pagar com um cavalo”. Terá sido esta a resposta dada pelo advogado a Donald Trump.