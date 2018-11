O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, disse-se hoje "certo" de que as sanções impostas pela União Europeia à Rússia vão ser renovadas em dezembro, depois de Moscovo ter apresado navios ucranianos e detido as respetivas tripulações.

“A Europa está unida no seu apoio à soberania e integridade territorial da Ucrânia. Estou certo de que a UE vai reconduzir as sanções contra a Rússia em dezembro”, disse Tusk à imprensa pouco antes do início da Cimeira do G20, em Buenos Aires.

A próxima reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros da UE está prevista para dezembro, mas a renovação das sanções exige unanimidade de todos os Estados-membros.

Tusk qualificou de “totalmente inaceitável” e “muito preocupante” o novo incidente, ocorrido no domingo no Mar de Azov, junto da península ucraniana da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.

O responsável europeu referiu estar-se num “momento difícil da cooperação internacional” e instou os líderes do G20 a aproveitarem a Cimeira de Buenos Aires para discutir assuntos como “a agressão russa na Ucrânia”, as “guerras comerciais” e “a situação trágica na Síria e no Iémen”.

Donald Tusk evocou também questões “difíceis para alguns dirigentes”, como “direitos humanos, liberdade de imprensa e segurança dos jornalistas” que não “podem ser subestimados”.

“É nossa obrigação, enquanto UE, aproveitar esta oportunidade e pressionar os nossos parceiros a respeitarem estes princípios básicos”, disse.