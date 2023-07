Mais transportes públicos na AML

Os transportes públicos da Área Metropolitana de Lisboa vão disponibilizar mais 354.000 lugares em cada dia útil e mais 780.000 lugares nos dias do fim de semana.

Entre os dias 1 e 4 de agosto serão disponibilizados por dia mais 354.000 lugares, dos quais 119.000 no modo rodoviário, 90.000 em comboios, 143.000 em metro e metro de superfície e 2.000 em barcos.

No fim de semana de 5 e 6, está prevista a disponibilização diária de mais 780.000 lugares, sendo 429.000 de modo rodoviário, 170.000 em comboios, 154.000 em metro/metro de superfície e 27.000 em barcos.

Estacionamento

Foram definidos dois locais para estacionamento de cerca de dois mil autocarros na zona de Lisboa: um na Alta de Lisboa (840 lugares) e outro no Campo da Graça (1.000 lugares), na zona ribeirinha de Loures; além de outro em Algés e de eixos viários na zona oriental da cidade com capacidade para 1.950 autocarros.

Além da oferta de estacionamento na via pública de Lisboa (200 mil lugares) e em parques de estacionamento (85 parques com 32 mil lugares) foram identificados outros locais onde os peregrinos podem estacionar: Jamor (3.000 lugares), Loures (2.000) e Parque das Nações (400).

Estações, terminais e elevadores encerrados

As estações do Metropolitano de Lisboa da Avenida, Marquês de Pombal, Parque e Picoas podem encerrar a partir das 11h00 nos dias 1, 3 e 4 de agosto. A 6 de agosto, a estação de Moscavide pode encerrar a partir das 12h00.

Também as estações de comboios da CP de Moscavide, Sacavém, Bobadela e Santa Iria vão encerrar, no fim de semana de 5 e 6.

Nos primeiros seis dias de agosto, o terminal do Marquês de Pombal da Carris Metropolitana será relocalizado e serão suprimidas ou terão alteração de percurso as linhas que servem as zonas delimitadas pelos perímetros de segurança e as que circulam em arruamentos muito estreitos.

Por razões de segurança na circulação viária, os elevadores da Bica, Glória e Lavra vão estar encerrados nos dias 1, 3, 4, 5 e 6 de agosto.

Passes para transportes

Os peregrinos vão ter um passe para todos os transportes da Área Metropolitana de Lisboa, que serão incluídos nos ‘kits’ que vão receber. O governo irá comparticipar este cartão em 40%.

A organização da JMJ anunciou também esta semana que os peregrinos que saem de locais fora da AML apenas terão de apresentar a sua credencial de participação no evento nas bilheteiras ou diretamente nos transportes para conseguirem chegar a Lisboa.

Com a aproximação da Jornada Mundial da Juventude e a previsível chegada de muitos milhares de peregrinos, a Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML), aconselhou todos os utilizadores do Passe Navegante a carregar o título de transporte para o mês de agosto a partir de 26 de julho. As localizações de carregamento podem ser consultadas aqui.

Constrangimentos em Lisboa

Em Lisboa, os constrangimentos vão verificar-se sobretudo entre o Parque Eduardo VII e o Terreiro do Paço, abrangendo vias como a Avenida da Liberdade, Avenida Infante D. Henrique, Avenida Fontes Pereira de Melo, Rua do Carmo, Rua Castilho, Rua da Prata e as praças dos Restauradores e do Rossio.

Assim, os “elevados fluxos pedonais” na cidade de Lisboa durante os dias da Jornada Mundial da Juventude podem condicionar a circulação automóvel em algumas artérias da cidade, que vão estar sem carros, trotinetas e bicicletas. Saiba todos os condicionamentos aqui.

Já em Almada, a circulação rodoviária no acesso ao Santuário do Cristo Rei vai estar condicionada entre 31 de julho e 7 de agosto devido ao acolhimento de peregrinos.

Zonas de exclusão aérea e controlo das fronteiras

A JMJ obrigou à definição de quatro zonas de exclusão aérea nas regiões de Lisboa e Fátima, mas os voos comerciais serão permitidos nos aeroportos da capital e Cascais.

Numa zona de exclusão aérea a circulação de aeronaves está interdita ou restringida, mas os voos comerciais no aeroporto de Lisboa e no aeródromo de Cascais serão permitidos.

Foi também reposto o controlo das fronteiras desde 22 de julho, sob responsabilidade do SEF, com apoio da GNR e da PSP. Até este momento, já foi impedida a entrada em Portugal de 83 pessoas (50 tentavam chegar por via terrestre e 33 por via aérea).