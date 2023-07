A realização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) vai causar constrangimentos na cidade de Lisboa entre 1 e 6 de agosto.

De acordo com um documento que o SAPO24 teve acesso, as zonas de restrição à circulação estão identificadas (na imagem seguinte), por cores: a Vermelha, com total restrição à circulação automóvel; a zona Amarela, onde será possível circular, mas só em determinadas condições avaliadas pela PSP, e a Verde, com circulação possível, mas poderão haver condicionamentos.

Parque Eduardo VII

Nos dias 1, 3 e 4 de agosto, a circulação rodoviária será completamente cortada nos eixos rodoviários do Parque Eduardo VII, ou seja, a zona Vermelha.

Neste período, não vai ser possível circular nas seguintes ruas: Rua Castilho – Rua Joaquim António de Aguiar – Rua Marquês da Fronteira – Av. António Augusto de Aguiar – Av. Fontes Pereira de Melo – Praça Marquês Pombal (rotunda interna) – Av. Liberdade (vias centrais) – Praça dos Restauradores – Praça D. Pedro IV (Rossio) – Rua da Betesga - Rua da Prata - Rua da Alfândega - Campo das Cebolas - Av. O Infante D. Henrique - Praça do Comércio - Av. Ribeira das Naus - Largo do Corpo Santo - Rua do Arsenal - Praça do Município - Largo de S. Julião - Rua Nova do Almada - Rua do Carmo – Rua 1.º de Dezembro - (Rossio).

Na zona Amarela, está garantida a circulação rodoviária a residentes; trabalhadores com declaração da entidade patronal; cargas/descargas das 24h às 7h (com exceção de medicamentos urgentes, carrinhas de valores, segurança privada, outras devidamente validadas no local pela PSP). Das 7h00 às 10h00 para transportes abaixo das 3,5T, avenças de parques de estacionamento públicos; TVDE/ Tuk tuks; transportes públicos (táxis, CARRIS e TML). Já as bicicletas de aluguer (incluindo GIRA) e as trotinetes de aluguer não poderão circular para e no interior do perímetro da zona Amarela.

As ruas e acessos que compõem a zona Amarela são: Cais do Sodré – Rua do Alecrim – Rua da Misericórdia – Rua São Pedro de Alcântara – Rua D. Pedro V – Praça Príncipe Real – Rua da Escola Politécnica – Largo do Rato - Rua D. João V - Rua Joshua Benoliel – Rua Carlos Alberto da Mota Pinto – Rua Conselheiro Fernando de Sousa – Rua Marquês da Fronteira -Av. Miguel Torga – Rua de Campolide - Av. Calouste Gulbenkian – Praça de Espanha – Avenida de Berna – Avenida da Republica – Rua Casal Ribeiro – Largo Dona Estefânia – Rua Dona Estefânia – Rua Gomes Freire – Rua Conselheiro Arantes Pedroso – Rua de São Lázaro – Martim Moniz – Rua dos Cavaleiros – Calçada de Santo André – Calçada da Graça – Jardim da Graça – Largo da Graça – Rua Voz do Operário - Arco da Grande de Cima – Campo de Santa Clara – Santa Apolónia.

Na zona Verde será possível a circulação sem qualquer tipo de controlo. No entanto, por motivos de congestionamento e circulação pedonal mais intensa, em determinados períodos do dia, poderá haver cortes pontuais devido à presença de determinados eventos associados à JMJ 2023 e à circulação de tráfego pedonal, o perímetro estará condicionado.

Os eixos rodoviários que compõem a zona verde são: Avenida D. Carlos I – Calçada da Estrela – Praça da Estrela – Rua Domingos Sequeira – Rua Ferreira Borges – Rua José Gomes Ferreira – Avenida Eng.o Duarte Pacheco – Viaduto Duarte Pacheco – Estrada da Pimenteira – Avenida de Ceuta – Itinerário Principal n.o 7 (IP7)/ Eixo Norte- Sul - Avenida das Forças Armadas – Entrecampos – Avenida Estados Unidos da América – Avenida Gago Coutinho – Rotunda do Areeiro – Avenida Almirante Reis – Rua Morais Soares - Praça Paiva Couceiro – Avenida Mouzinho de Albuquerque até à Avenida Infante Dom Henrique.

Parque Tejo

Nos dias 5 e 6 de agosto, a circulação rodoviária será completamente cortada nos eixos rodoviários do Passeio do Tejo para norte e da Rua Príncipe do Mónaco para norte, zona Vermelha: Passeio dos Heróis do Mar, a partir das anteriores (para norte); Via do Oriente; Rua do Prof. Picard, Rua Chen He, Rua do Reno, Rua do Sena, Rua do Tamisa, Rua do Tibre, Rua do Volga, Rua do Danúbio, Rua do Oder, Rua do Ebro e Rua Capitão Cook; Rua Roald Amundsen e Praça Gago Coutinho; Rua da Cotovia/ Passeio do Trancão; IC2.

Na zona Amarela, está garantida a circulação rodoviária com condicionamentos nos eixos: Avenida de Berlim – Rua Contra-Almirante Armando Ferraz – Avenida Dr. Francisco Luís Gomes – Praça José Queiroz – Avenida Dr. Alfredo Bensaúde - Rua Padre Joaquim Aguiar – Estrada da Circunvalação.

Na zona Verde é possível a circulação sem qualquer tipo de controlo nos eixos: Avenida Marechal Gomes da Costa – Avenida Marechal Craveiro Lopes (2a Circular de Lisboa) – Avenida Santos e Castro - Nó Norte do Alto do Lumiar/ Avenida Santos e Castro do Eixo Norte- Sul – Itinerário Principal n.o7 (IP7)/ Eixo Norte-Sul.

Passeio Marítimo de Algés

Com restrições à circulação no dia 6 de agosto.

Na zona Amarela, recomenda-se a circulação nesta zona em determinadas condições. Os eixos rodoviários são:

Avenida de Brasília – Avenida Dr. Alfredo Magalhães Ramalho – Doca de Pedrouços.

Na zona Verde, será possível circular entre a Avenida da Índia (Estrada Nacional n.o 6 (EN6)) – Rua Damião de Góis.

As JMJ nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

O primeiro encontro aconteceu em 1986, em Roma, tendo já passado, nos moldes atuais, por Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e Panamá (2019).

A edição deste ano, que será encerrada pelo Papa, esteve inicialmente prevista para 2022, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19.

O Papa Francisco foi a primeira pessoa a inscrever-se na JMJ Lisboa 2023, no dia 23 de outubro de 2022, no Vaticano, após a celebração do Angelus.

