O minuto de silêncio vai acontecer às 20h de domingo, na noite anterior ao funeral, para que as pessoas se reúnam para "chorar e refletir sobre a vida e o legado da Rainha Isabel II".

"O silêncio pode ser marcado de forma privada em casa, sozinho ou com amigos e vizinhos, à sua porta ou na rua com os vizinhos, ou em quaisquer eventos e vigílias comunitários organizados localmente", é referido no comunicado divulgado por Downing Street.

Assim, este momento "é uma oportunidade para todos em todo o Reino Unido marcarem a morte de Sua Majestade". Mais perto da data, Downing Street vai dar detalhes sobre o local onde a primeira-ministra, Liz Truss, vai assinalar o minuto de silêncio.

A Rainha Isabel II morreu aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia, após mais de 70 anos do mais longo reinado da história do Reino Unido.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu em 21 de abril de 1926, em Londres, e tornou-se Rainha de Inglaterra em 1952, aos 25 anos, na sequência da morte do pai, George VI, que passou a reinar quando o seu irmão abdicou.

Após a morte da monarca, o seu filho primogénito assume, aos 73 anos, as funções como Carlos III.

A proclamação do Rei Carlos III como monarca do Reino Unido foi oficializada no fim de semana a leitura do edital, toque de trombetas e salvas de canhão.