Os distritos de Viana do Castelo, Porto, Aveiro e Braga vão estar sob aviso laranja entre as 18:00 de domingo e as 06:00 de terça-feira, devido à agitação marítima, segundo um comunicado do IPMA.

A agitação marítima nesta região, alerta o IPMA, apresenta ondas de quadrante oeste com 5 a 6 metros de altura significativa, podendo a altura máxima atingir 11 metros.

Braga e Viana do Castelo também estão sob aviso laranja por causa da chuva forte entre as 18:00 de domingo e as 00:00 de segunda-feira, além de Vila Real.

O IPMA prevê ainda “precipitação persistente, por vezes forte”, em Viseu, entre as 00:00 e 03:00 de segunda-feira, e em Coimbra entre as 00:00 e 06:00 do mesmo dia.

Lisboa, Leiria e Coimbra acionam o aviso laranja entre as 00:00 de segunda-feira e as 06:00 de terça-feira, devido à agitação marítima, sendo que Faro e Beja emitem apenas a partir das 06:00 de segunda-feira até às 06:00 do dia seguinte.

Aveiro e Setúbal também ativam o aviso laranja, com o distrito do Norte do país a acioná-lo a partir das 21:00 de domingo até às 06:00 de terça-feira e o do Sul a partir das 00:00 de domingo e as 06:00 de terça-feira.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado.