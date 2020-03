Numa mensagem enviada aos clientes a Via Verde Carsharing justifica a decisão com a fusão dos serviços car2go e DriveNow. O serviço já tinha sido suspendido noutras cidades europeias e na América do Norte. Clientes com minutos por usar vão ser reembolsados automaticamente.

"Esta não é uma comunicação feita de ânimo leve e lamentamos ter que fazê-la". Esta é uma das linhas da comunicação que a Via Verde Carsharing tem feitos chegar aos utilizadores. A DriveNow, operação de carsharing que integra o grupo Brisa, interrompeu o seu funcionamento em Lisboa devido à "fusão dos serviços car2go e DriveNow". Na mensagem enviada, é recordado que as atividades já foram interrompidas na América do Norte (EUA e Canadá) e em algumas cidades da Europa, nomeadamente, Londres, Bruxelas, Florença e Helsínquia. Os utilizadores que tinham saldo de minutos serão reembolsados automaticamente. A DriveNow, que começou a sua atividade em 2017 em Lisboa com mais de 200 viaturas, das marcas BMW e Mini, anunciou no início deste ano que se iria passar a chamar Share Now a partir de fevereiro como consequência da fusão entre o grupo BMW e a Daimler, grupo dono da Mercedes.