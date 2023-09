Através da conta de Telegram de Alexei Kopaigorodskyi, o autarca local, este garantiu que para além da ausência de vítimas, “o aeroporto e todo o sistema de transportes estão a funcionar normalmente”.

Anton Gerashchenko, conselheiro do Presidente Volodymyr Zelensky, partilhou no Twitter as imagens do incêndio provocado pelo ataque daquele que descreve como um “drone kamikaze”.

As autoridades da Ucrânia não se manifestaram sobre o incidente cujas causas, avançou Kopaigorodskyi, estarão já a ser investigadas.