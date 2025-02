Numa publicação na rede social Telegram, Kovalenko explicou, sem dar detalhes sobre os efeitos do ataque, que a refinaria fornece combustível e gás para a aviação das forças armadas russas.

“É por isso que a refinaria não é apenas um objetivo industrial, mas um elemento importante na infraestrutura militar da Rússia”, disse o líder ucraniano.

A Ucrânia ataca várias vezes por semana com ‘drones’ refinarias e tanques de combustível localizados dentro da Federação Russa, com o objetivo de privar as tropas russas que atacam o seu território de uma parte do combustível de que precisam.

Apesar da sua crescente eficácia e frequência, estes ataques não conseguiram, por enquanto, travar o avanço russo na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, onde as forças do Kremlin continuam a ganhar terreno gradualmente graças à sua superioridade numérica sobre as tropas ucranianas.

De acordo com o ministério da Defesa da Rússia, as defesas antiaéreas russas abateram no total 15 ‘drones’ ucranianos em cinco regiões do país e na península anexada da Crimeia.

Segundo a informação divulgada, quase metade (sete) dos ‘drones’ ucranianos destruídos foram abatidos sobre a região sul de Krasnodar.

Os restantes aparelhos foram destruídos nas regiões de Briansk (três), Rostov (dois), Bélgorod (um), Kursk (um) e na Península da Crimeia (um).

A Força Aérea ucraniana relatou também o lançamento por parte da Rússia, durante a noite e madrugada, de 61 ‘drones’ sobre 11 regiões ucranianas.