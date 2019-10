Os manifestantes chegaram ao Ministério da Saúde, na Avenida João Crisóstomo, pelas 14:40, com buzinas e gritando palavras de ordem como “35 horas semanais para todos os hospitais”, “injustiça”, “o povo unido jamais será vencido”, “a luta continua”, “chega de injustiças, queremos igualdade” ou “ministra escuta, Braga está em luta”.

Cerca das 15:30, a ministra, Marta Temido, saiu do edifício e foi falar com os trabalhadores, tendo como interlocutores a coordenadora da Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública, Ana Avoila, e o dirigente do Sindicato em Funções Públicas e Sociais do Norte (STFPSN), afeto à CGTP, Orlando Gonçalves.

A ministra disse “estar atenta” à situação destes trabalhadores, frisou que “são todos iguais” e comprometeu-se em resolver o problema sem, no entanto, se comprometer com uma data.

Os trabalhadores do Hospital de Braga exigem ser incluídos no acordo de 20 de setembro, que prevê as carreiras e que foi aplicado a todos os hospitais do SNS, para assim "acabar com as enormes desigualdades e discriminação" existentes, quer a nível salarial, quer a nível de horário semanal de trabalho.