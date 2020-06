“Verificou-se que duas mulheres eram suspeitas de violar as instruções relevantes deste departamento e realizaram atividades de manifestação”, indicou o Corpo de Polícia de Segurança Pública.

“Como as duas mulheres mencionadas acima eram suspeitas de violar as leis de ‘Direitos de reunião’ (…), a polícia levou-as a este departamento para uma investigação mais aprofundada”, acrescentou-se na mesma nota.

As detenções aconteceram por volta das 22:30 (15:30 em Lisboa), no largo do Leal Senado, local onde normalmente se realiza a vigília para lembrar os milhares de mortos no dia 04 de junho de 1989, um acontecimento que Pequim até aos dias de hoje não reconhece.

As duas mulheres são filhas do deputado pró-democracia Au Kam San, um dos organizadores da vigília, que desta vez teve ser feita na casa da sede da União de Macau para o Desenvolvimento da Democracia, porque as autoridades proibiram a vigília para assinalar no território o massacre de Tiananmenn.

A decisão policial foi justificada com o risco pandémico que se vive no território, uma justificação validada pelo Tribunal de Última Instância. Macau não regista casos novos há cerca de dois meses e teve no total 45 infetados com a covid-19.