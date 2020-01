O Instituto Português do Mar e da Atmosfera justifica a emissão do aviso para o grupo ocidental do arquipélago dos Açores com a “aproximação e passagem de uma superfície frontal fria, com atividade moderada a forte”, o que vai “provocar um agravamento do estado do tempo”.

O aviso amarelo é o terceiro mais grave, depois do vermelho e do laranja, e é emitido quando as condições meteorológicas representam “risco para determinadas atividades”.