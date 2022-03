Segundo o The New York Times, duas mulheres foram esfaqueadas no Museu de Arte Moderna, em Manhattan, este sábado à tarde.

Foi referido pelas autoridades que ambas as mulheres estavam em condições estáveis no Hospital de Bellevue após o incidente. A polícia está à procura de um homem relacionado com o ataque.

Julia Garcia Valles, uma espanhola de 24 anos no local, disse ao jornal americano que estava a aguardar na fila para entrar no museu quando ouviu gritos e viu várias pessoas a correrem.

"Ficámos muito assustados", afirma.

Outras testemunhas no local relataram que ninguém percebeu bem o que aconteceu, mas que as pessoas começaram a correr para longe assim que as primeiras pessoas saíram do museu.