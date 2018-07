Duas mulheres morreram hoje, na sequência de duas quedas em cascatas na Serra do Gerês, na freguesia de Vilar da Veiga, disse à Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários de Terras de Bouros.

No caso da primeira vítima, uma mulher de 38 anos, o alerta foi dado às 15:28. Quando os bombeiros chegaram ao local "a vítima foi encontrada já sem vida nas Cascatas do Arado", acrescentou a mesma fonte.

Meia hora mais tarde, cerca das 16:05, foi dado um novo alerta sobre outra vítima mortal, "uma mulher de 22 anos, que se encontrava também já sem vida, nas cascatas do Taiti", disse a fonte.

Em ambos os locais, estiveram vários meios do INEM, incluindo um helicóptero, psicólogos e militares do Posto da GNR da Vila do Gerês.