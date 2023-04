A RTP avança que foram detidas duas jovens — um portuguesa e uma italiana — em Lisboa, no final da manifestação, após a polícia ter sido obrigada a carregar sobre os manifestantes.

Manifestantes no local referem que "a polícia começou a agir com violência" e que "as raparigas não fizeram nada para ser detidas".

Motas da PSP foram vandalizadas com tinta vermelha.

Milhares de pessoas estiveram hoje nas ruas de Lisboa, Porto, Braga, Aveiro, Coimbra e Viseu para se manifestar contra as condições de habitação no país.