A marca de preservativos Durex está a recolher alguns lotes a ser comercializados em Portugal e que não estão a passar pelos “rigorosos testes de durabilidade até ao termo do prazo de validade”, explica a marca num comunicado.

“A segurança dos nossos consumidores está sempre em primeiro lugar, o que se reflete nos nossos rigorosos padrões de qualidade”. Em causa está “um número limitado dos preservativos Durex Real Feel 12 unidades e Durex Sem Látex 12 unidades fabricados no início deste ano”, explica.

Estes preservativos não cumprem os “requisitos para a pressão de rutura relativos ao final do prazo de validade para o produto”, esclarece a Durex.

A validade dos lotes afetados encontra-se entre dezembro de 2020 e março de 2021.

“Os nossos preservativos têm como propósito providenciar um método de contraceção e prevenir a transmissão de infeções sexualmente transmissíveis (DSTs) através de uma barreira sem látex que oferece um benefício para os consumidores sensíveis ao látex”. “Apenas para os lotes de preservativos afetados por esta questão, poderá haver um aumento no número de preservativos que rompem durante a aplicação ou uso”.

Caso o preservativo rompa ou verta durante o uso, a marca pede que se consulte um médico ou farmacêutico, no máximo nas 72 horas seguintes.

“Não existe uma preocupação imediata na segurança dos consumidores e apenas um número limitado de lotes se encontrar afetado. Não obstante, ao trabalhar de perto com as autoridades competentes relevantes, como o Infarmed, decidimos recolher os preservativos sem látex Durex Real Feel 12 unidades e Durex Sem Látex 12 unidades” dos lotes em causa, que podem ser consultados no ‘site’ da marca.

O produto pode ser devolvido à marca, mesmo quando a caixa já foi aberta ou não há comprovativo de compra. Os preservativos podem ser devolvidos diretamente, de forma gratuita, contactando a a Linha de Apoio ao Consumidor Durex: 808 203 300.

Se o cliente tiver o comprovativo de compra, pode devolvê-los no local onde adquiriu. Caso não o tenha, pode entregar em qualquer farmácia, explica a marca.

Lotes Durex Real Feel 12 unidades afetados:

1000433146 (Validade: 01-2021)

1000431672 (Validade: 01-2021)

1000461535 (Validade: 02-2021)

1000416204 (Validade: 12-2020)

1000444370 (Validade: 02-2021)

1000382341 (Validade: 12-2020)

1000444367 (Validade: 02-2021)

Lotes Durex Sem Látex 12 unidades afetados: