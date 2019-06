O dia 8 de novembro de 2016 foi para Dylan Fernandes um turbilhão de emoções. Uma grande alegria seguida de uma inesperada tristeza. Filho, neto e bisneto de portugueses emigrantes nos Estados Unidos, foi nesse dia eleito para a Câmara dos Representantes do estado do Massachussets com apenas 26 anos. Já a noite ia longa quando lhe chegou a notícia que impediria de recordar a festa em pleno: também Donald Trump seria eleito nessa data presidente dos Estados Unidos da América.

No ano seguinte, Dylan teria, no entanto, um novo motivo para festejar: tornava-se o primeiro da sua geração de legisladores a elaborar um quadro legal na Câmara dos Representantes. E não se tratava de uma lei qualquer, mas sim da legislação que permitiu ao estado do Massachusetts integrar o Acordo de Paris sobre Alterações Climáticas, o mesmo acordo do qual Donald Trump tinha excluído o país numa das primeiras medidas da sua presidência. A lei americana permite que aos estados este tipo de iniciativa e, depois do Massachusetts, já também o Hawai seguiu na mesma direção.

Antes de ser eleito para a Câmara dos Representantes, Dylan Fernandes integrou a campanha da procuradora geral Maura Healey, cujo gabinete integrou posteriormente como diretor na área digital e onde protagonizou também algumas campanhas nomeadamente de apoio aos direitos da comunidade LGBT, de defesa da remuneração igual por trabalho igual e de soluções de energia limpa.

A próxima batalha política será, com grande probabilidade, a da campanha pela nomeação da senadora Elizabeth Warren como candidata democrata nas eleições presidenciais de 2020, uma disputa onde terá pela frente nomes como o de Joe Biden, o vice de Barack Obama.

Tem uma nota biográfica extensa para alguém que ainda não tem 30 anos, mas vou começar por lhe pedir que nos diga algo sobre si que não conste do currículo.

Descrever-me-ia como um progressista, como alguém muito focado em lutar pelas pessoas mais vulneráveis na nossa sociedade e no meu distrito em particular que é Martha's Vineyard, Falmouth e Nantucket. É um distrito único no que respeita à história portuguesa porque são daqui algumas das mais antigas comunidades portuguesas na América.

Martha's Vineyard é também o sítio onde o anterior presidente tinha uma casa ...

O Presidente Obama vinha todos os anos, o Presidente Clinton vinha todos os anos quando estava no cargo, e o Presidente Obama ainda continua a vir todos os anos. O Presidente Trump não vem. Não sei quão bem seria recebido, é um distrito muito democrata. Mas receberíamos bem o presidente para umas férias, se ele quisesse – mas ele prefere a Florida, e gosta muito de férias.

Um dos aspetos que me despertou maior curiosidade na sua atividade é ter estado ligado à legislação que integrou o estado do Massachusetts no Acordo de Paris. Como é que isso aconteceu?



Temos um presidente que não acredita na ciência básica e que está em negação no que respeita aos factos sobre as alterações climáticas. Como parte da geração milenial, como jovem que sou, não há tema como maior impacto para a minha geração e para a dos meus filhos que o das alterações climáticas, aquecimento global e subida do nível do mar. E, sendo representante da área com maior zona costeira no Massachusetts, isto é também algo que terá um profundo impacto na nossa comunidade.

Quando o Presidente Trump saiu do Acordo de Paris – este acordo incrível que junta todos à exceção dos Estados Unidos, porque precisamos de um esforço global – eu queria enviar uma mensagem clara ao Massachusetts, ao país, e mais importante, ao mundo de que o nosso estado está do lado certo da História, que vamos continuar a fazer fortes esforços no sentido de combater as alterações climáticas e que meia dúzia de negacionistas em Washington não falam por nós.

O Acordo de Paris prevê a possibilidade de associação de não-Estados e foi isso que aprovámos na Câmara dos Representantes, e o Massachusetts vai seguir em frente.

O nosso país ao nível federal pode ter dado um passo atrás, mas o que é importante recordar sobre a América é que o nosso governo federal é forte mas nem pouco mais ou menos tão forte quanto os governos federais na Europa, porque o nosso poder é realmente descentralizado na América, os nossos estados têm bastante poder. No Massachusetts, como disse, estamos a seguir em frente.

Na Europa, e em concreto em Portugal, temos ouvido falar de várias iniciativas na área ambiental na Califórnia mas não no Massachusetts ...

Somos mais pequenos, é por isso! A Califórnia é enorme, tem toda a costa ocidental, à exceção de um ou dois estados a norte, por isso com aquela população e aqueles recursos têm a sexta ou sétima economia mundial se fossem um país independente.

No Massachusetts, por outro lado, temos seis milhões de pessoas, mas apesar de sermos mais pequenos em termos de população temos uma das mais robustas economias nos EUA e somos um estado que lidera em vários temas políticos. Fomos os primeiros a aprovar legislação visando soluções para o aquecimento global, há mais de uma década, fomos os primeiros a aprovar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, os cuidados de saúde universais, a avançar com energia eólica a partir das zonas costeiras. Apesar de sermos relativamente pequenos, o resto da América olha para nós como um estado que lidera, muitos presidentes vêm do Massachusetts, e para um legislador é uma grande honra porque temos impacto no que acontece no país.

Tem também sido notícia o regresso da discussão sobre a lei do aborto, nomeadamente em alguns estados americanos, na sequência da alteração no Supremo Tribunal, agora de pendor conservador. Como vê este tema?

Começo por dizer que qualquer mulher, independentemente do rendimento, do local onde vive, origem étnica, orientação sexual, tem o direito a ter acesso a uma saúde reprodutiva segura e acessível – é algo em que acredito e que defendo. No Massachusetts não vamos assistir a um retrocesso, nem à reversão do direito ao aborto.

A América é um país enorme e com muitas realidades mas estas divisões em torno de temas que resultam já de consensos alcançados não ameaçam a coesão do país?

A América é um país enorme, partilhamos convicções muito semelhantes sobre a nossa democracia mas existe uma grande divisão entre as áreas rurais e as cidades – somos pessoas muito diferentes, com backgrounds diferentes – por isso manter este empreendimento unido é sempre um desafio.