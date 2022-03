O presidente ucraniano disse hoje ter disponibilidade para se reunir com Vladimir Putin para chegarem a acordo quanto à guerra espoletada pela invasão da Rússia à Ucrânia. As declarações foram feitas numa fase em que negociadores russos e ucranianos estão reunidos na Bielorrússia. Zelensky alertou ainda que, caso a Ucrânia caia, a Rússia vai avançar para os países do Báltico.

UKRAINE PRESIDENCY / AFP