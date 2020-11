Na próxima 2.ª feira, de 2 novembro (véspera de eleições americanas), o clube de leitura “É Desta Que Leio Isto” recebe a jornalista Isabel Lucas para conversar sobre o seu livro “Viagem ao Sonho Americano”, obra que nos mostrar a América através dos livros e dos seus escritores.

O clube de leitura "É Desta Que Leio Isto" está a oferecer 500 livros a todos os participantes dos encontros deste mês dedicado a livros que nos ajudam a entender a América, cortesia da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD).

Para participar na conversa com Isabel Lucas e ganhar os livros oferecidos pela FLAD basta inscrever-se através do formulário que se encontra neste link. Depois, no dia 2 de novembro e mais perto da hora do encontro, receberá no seu e-mail as indicações para se juntar à conversa.

O clube de leitura "É Desta Que Leio Isto" conta já com mais de 700 membros que todas as semanas partilham ideias sobre o tema que os une: a literatura e o universo dos livros. Fique a par de todas as novidades e inscreva-se no grupo através deste link.