Principais acontecimentos registados no dia 31 de outubro:

1517 - Martinho Lutero dá início à reforma protestante na Alemanha, afixando as teses contra os abusos de Roma, na porta da Igreja de Wittenberg.

1795 - Nasce o poeta inglês John Keats, autor de "La Belle Dame Sans Merci".

1886 - Inauguração da Ponte D. Luís, no Porto.

1896 - Nasce o maestro português Pedro de Freitas Branco, fundador da Orquestra Sinfónica Nacional.

1902 - Nasce o poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade, autor de "A Rosa do Povo" e "O Amor Natural".

Estalinegrado... Depois de Madrid e de Londres, ainda há grandes cidades! O mundo não acabou, pois que entre as ruínas Outros homens surgem, a face negra de pó e de pólvora E o hálito selvagem da liberdade dilata seus os peitos(...) A poesia fugiu dos livros, agora está nos jornais. Os telegramas de Moscovo repetem Homero.

1929 – Morre, aos 63 anos, António José de Almeida, antigo presidente da República Portuguesa, nome-chave do movimento Republicano, fundador e diretor do jornal República.- Morre, em Alpiarça, o político português José Relvas, que proclamou a República a 05 de outubro de 1910. Tinha 71 anos.

1972 – É descoberta, em Vila Velha de Ródão, a primeira gravura do Complexo de Arte Rupestre do Tejo

1984 - A primeira-ministra indiana, Indira Gandhi, é assassinada, em Nova Deli. Sucede-lhe o filho Rajiv Gandhi.

1991 - O XIII Governo Constitucional, o terceiro consecutivo liderado por Cavaco Silva, toma posse em Belém.

1992 - O Vaticano reconhece, por fim, as razões de Galileu, admitindo que a Terra gira de facto em torno do sol.

1993 – Morre, com 73 anos, o cineasta italiano Frederico Fellini, vencedor de cinco Óscares, autor de "A Doce Vida", "Armarcord", "O Navio".

2003 - Morre, aos 116 anos, Kamato Hongo, mulher japonesa que se acreditava ser a pessoa mais velha do mundo.

2005 - Começa a ser emitido o Documento Único Automóvel.

2007- A Audiência Nacional espanhola condena a cerca de 40 mil anos de prisão três dos oito principais acusados dos atentados de 11 de março de 2004, que causaram 191 mortos e 1.841 feridos.

2008 – É publicado num grupo de mensagens eletrónicas um documento nomeado “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”. Esse misterioso arquivo é colocado por alguém chamado Satoshi Nakamoto, que fica conhecido como o criador do Bitcoin (moeda virtual). Mas até hoje sua identidade é apenas especulação.

2009 - Morre António Sérgio, o último radialista de programas de autor, criador de Rotações, Som da Frente, Rolls Rock, A Hora do Lobo ou Viriato 25, voz da Rádio Renascença, nos anos de 1970, da Rádio Comercial e, por fim, da Radar. Tinha 59 anos.

- Morre, com 95 anos, Qian Xuesen, cientista chinês, pioneiro da tecnologia espacial da China.

2011 – O primeiro-ministro grego George Papandreou anuncia a realização de um referendo sobre o acordo a que os 17 países da zona euro chegaram para reduzir em cerca de um terço a dívida grega.

2014 - José Manuel Durão Barroso deixa a presidência da Comissão Europeia, cargo que exerceu ao longo dos últimos 10 anos, um recorde de longevidade apenas igualado pelo francês Jacques Delors, entre 1985 e 1995.

- O Tribunal do Luxemburgo declara a falência da ESI, holding de topo do Grupo Espírito Santo, numa decisão de 27 de outubro, o que significa que a empresa do GES não consegue fazer pagamentos nem obter crédito.

2017 - 500 anos depois de Lutero ter iniciado a reforma protestante, o Vaticano e a Federação Luterana Mundial pedem desculpas pela violência entre cristãos ao longo de 500 anos e prometem continuar a trabalhar para resolver as suas diferenças, numa declaração conjunta.