A prática poética de Melo e Castro, pai da cantora Eugénia Melo e Castro, foi sempre acompanhada por uma “teorização sistemática sobre a linguagem e as tecnologias de comunicação”, cruzando-se, na sua extensa obra, múltiplas práticas e formas experimentais.

A explosão grafémica, o poema-objeto tridimensional, a recombinação intermédia de escrita, a performance que inscreve presença corporal e a teorização do poema como meio de crítica do discurso no universo dos meios de comunicação, constituem exemplos de algumas dessas práticas experimentais, pioneiras na arte portuguesa.

Figura marcante no meio artístico dos anos 1960 e 1970, E. M. de Melo e Castro dedicou-se, nas décadas seguintes, a investigar e espelhar no seu trabalho as relações entre a arte e o desenvolvimento tecnológico, tendo sido autor de um conjunto de obras pioneiras que recorreram ao vídeo e computador para produção literária.

E. M. de Melo e Castro chegou mesmo a desenvolver, entre 1985 e 1989, um projeto de criação de ‘videopoesia’, designado "Signagens", na Universidade Aberta.

Em 1998, o poeta terminava o seu doutoramento em Letras pela Universidade de São Paulo, no Brasil, tendo sido professor no Instituto Superior de Arte, Design e Marketing (IADE) e na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

A sua atividade artística foi apresentada em várias exposições coletivas, tanto em Portugal, como no estrangeiro, mas também em exposições individuais, espetáculos e 'happenings'.

Fez parte da histórica Alternativa Zero (1977), expôs na Galeria 111, na Galeria Buchholz, na Quadrum, na Galeria Divulgação, 1975; Centro de Arte Moderna, Fundação Calouste Gulbenkian, entre outros locais, no país e no estrangeiro.

Em 2006, o Museu de Arte Contemporânea de Serralves apresentou "O Caminho do Leve", uma exposição retrospetiva (retroativa) da sua grande obra, viajando da poesia concreta e experimental à ‘infopoesia’, passando pela ‘videopoesia’ e pela criação de imagens fractais, com uma seleção de obras representativas de quase cinco décadas de trabalho.

Em 2018, Brasília recebeu, nos meses de outubro a dezembro, a exposição "Poesia Experimental Portuguesa", que reúne obras datadas de 1960 até à atualidade e inéditos de E.M. Melo e Castro.

O poeta e artista foi também evocado na mostra dedicada à primeira geração de autores de poesia experimental portuguesa, da qual fizeram parte igualmente Ana Hatherly e Herberto Helder, montada pela Galeria Zé dos Bois (ZDB), em Lisboa, no início de 2017.

A obra de Melo e Castro faz parte de coleções como as de arte contemporânea da Fundação Calouste Gulbenkian e da Fundação de Serralves.

A viver há mais de 20 anos no Brasil, E. M. de Melo e Castro, considerado um dos artistas portugueses mais acarinhados pelo público do país de acolhimento, foi feito, a 10 de junho de 2017, comendador da Ordem do Infante D. Henrique.