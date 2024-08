Recorde a entrevista na íntegra e os elogios que o histórico treinador deixava à Seleção Portuguesa antes do Mundial.

O sueco Sven-Goran Eriksson morreu hoje em casa, aos 76 anos, depois de uma luta contra um cancro no pâncreas, informou a família do antigo treinador do Benfica e da seleção inglesa de futebol.