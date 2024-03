Garcia Pereira começa por referir que o Método de Hondt, principalmente nos círculos eleitorais com menor expressão, "introduz uma distorção completa". Lamentando que um ou meio por cento de votos não resulte em num deputado em alguns círculos eleitorais e sugere um círculo nacional. Mas salienta que "uma coisa que impressiona é o número de pessoas que não vota. Como é que na era das novas tecnologias ainda não se instaurou o voto eletrónico?"

Mira Amaral levanta concorda, mas com limitações. "Voto digital? Em princípio sim, mas com limitações." Lembra que "a história política do país é de cacicagem e de tipos que comandam o sentido de voto dos eleitores".

