No próximo dia 18 é lançada a nova temporada do podcast “It’s Ok to not be OK” produzido pela MadreMedia em parceria com o LACS. Desta vez, a premissa das conversas com vários responsável de empresas foi avaliar como as organizações estão a rever a sua ,maneira de trabalhar, nomeadamente à luz dos temas de bem-estar e de saúde mental depois de dois anos de pandemia.

Na primeira temporada, a inspiração para o nome foram as palavras de Simone Biles quando, em 2021, decidiu afastar-se de várias provas nos Jogos Olímpicos por razões da sua saúde mental, abrindo espaço a uma discussão, que não sendo nova, ganhou novo fôlego com a sua decisão.

Nesta segunda temporada, o podcast continua a falar de temas de saúde mental e bem estar, mas num contexto da vida pós pandemia em que pessoas em todo o mundo procuram voltar a sentir-se bem, nomeadamente regressando a hábitos que ficaram suspensos em função da Covid-19. Dos eventos às viagens, do trabalho em casa ao trabalho no escritório, das novas necessidades e dos velhos problemas, são partilhados relatos do que mudou na vida profissional e do que ainda tem de mudar.

“Passamos uma parte significativa do nosso tempo a trabalhar e é natural que parte significativa da nossa felicidade esteja dependente de quão bem no sentimos nas empresas e nas equipas com que estamos todos os dias. Falar dos problemas e das alegrias e tristezas do dia a dia é tão importante nas empresas como na nossa vida pessoal”, defende Rute Sousa Vasco, jornalista e publisher da MadreMedia e uma das anfitriãs do podcast.

“Não deixamos a pessoa que somos à porta do trabalho e as empresas têm cada vez mais consciência da importância dos temas de saúde mental. As conversas que temos neste podcast são também a prova disso”, afirma Inês Cabral, head of marketing do LACS e também host do “It’s OK to not be OK”.

A nova temporada conta com conversas com Voqin, Comic Com, Web Summit, Madpizza e Monday.

A primeira temporada pode ser ouvida aqui.