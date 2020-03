A ministra agradeceu ainda a "tantos que têm mostrado vontade de ajudar", referindo os equipamentos de proteção individual da China, os ventiladores do setor privado e a realização de testes em laboratórios privados.

Sobre segunda-feira, que "é um dia em que muitos setores de atividade vão trabalhar", Marta Temido avisou que é "importante que esse trabalho aconteça disciplinadamente".

"A melhor forma de nos ajudarmos uns aos outros é garantir que aquilo que não atividades imprescindíveis são temporariamente suspensas, adiadas e aquilo que são atividades em nome do bem comum, do interesse comum do normal funcionamento da sociedade, continue", pediu.

"Estamos a preparar o nosso sistema de saúde para dar a melhor resposta possível", reforçou, alertando que "todos somos poucos para parar a Covid-19".

Questionada sobre as afirmações do presidente do Sindicato Independente dos Médicos que referiu que existem 50 médicos infetados com o novo coronavírus e mais de 150 em quarentena, Marta Temido confirmou casos de contágio de profissionais, sem referir quantos.

O Covid-19

No total, Portugal registou até ao momento 2271 casos suspeitos.

Há 281 casos a aguardar confirmação de resultados laboratoriais.

A par, há 4592 casos a serem vigiados pelas autoridades.

Os dados da DGS indicam ainda que há 1.746 casos de doentes que eram suspeitos, fizeram o teste e o resultado foi negativo.

Neste momento há 14 cadeias de transmissão e os casos importados são de Alemanha/Áustria (1), Andorra (1), Bélgica (1), Espanha (16), França (9), Itália (14) e Suíça (5).

Lisboa e Vale do Tejo é agora a região que regista o maior número de casos confirmados (116), seguida da região Norte (103), e das regiões Centro e do Algarve (10). Há um caso nos Açores e cinco casos confirmados no estrangeiro.

O Alentejo e a Região Autónoma da Madeira são agora as únicas sem casos registados pela DGS.

Se considerarmos as faixas etárias, há 1 caso até aos nove anos de idade, 25 casos entre os 10 e 19 anos, 28 casos entre os 20 e os 19 anos, 55 casos entre os 30 e 39 anos, 53 casos entre os 49 e os 49 anos, 43 casos entre os 50 e os 59 anos, 18 casos entre os 60 e os 69 anos e 22 casos de pessoas com mais de 70 anos.

Até ao momento estão 139 casos internados, nove dos quais na unidade de cuidados intensivos e há registo de dois casos recuperados. Isto significa que há 106 pessoas a recuperar em casa.

Os principais sintomas são tosse (53%), febre (31%), dificuldade respiratória (9%), cefaleia (19%), dores musculares (18%) e fraqueza generalizada (13%).

A Ministra da Saúde, Marta Temido, declarou sábado que Portugal entrou "numa fase de crescimento exponencial da epidemia", no mesmo dia em que a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou o número de casos de infeção confirmados para 169.

Nessa noite, e numa mostra de solidariedade para com os profissionais de saúde do país, Portugal foi às janelas aplaudir o seu esforço e dedicação nesta hora crítica.

Há todavia boas notícias a registar. Em comunicado, o Ministério da Saúde informa que o Instituto Ricardo Jorge "sequenciou o genoma do coronavírus SARS-CoV-2 associado aos dois primeiros casos de Covid-19 detetados em Portugal".

A sequenciação do genoma do novo coronavírus "pode revelar-se uma ferramenta importante a vários níveis, nomeadamente para a ação em saúde pública no contexto de surto, pois, além de poder sustentar cadeias de transmissão identificadas a nível epidemiológico, poderá também desvendar novas cadeias, bem como identificar a origem de novas introduções do vírus em Portugal", explica o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge em comunicado.

Em causa está a sequenciação de dois casos confirmados a 2 de março aos quais estavam associadas viagem a Itália e a Espanha.

Assim, isto irá "contribuir para melhorar o conhecimento da variabilidade genética deste novo vírus à escala mundial, o que permitirá um melhor desenvolvimento de medidas profiláticas (vacinas) e terapêuticas".

As conclusões do Instituto Ricardo Jorge "foram imediatamente partilhadas a nível internacional, através da plataforma online Nextstrain e do repositório GISAID".

Para efetuarem a sequência do genoma do novo coronavírus, os investigadores do Instituto Ricardo Jorge "amplificaram laboratorialmente o material genético do vírus e de seguida a sequência completa do genoma foi identificada com recurso a tecnologias de sequenciação de nova geração e análise bioinformática, efetuada através da plataforma online INSaFLU."

A sequenciação destes primeiros casos envolveu profissionais de várias instituições, incluindo as equipas clínicas dos Hospitais São João e Santo António do Porto e de laboratórios dos departamentos de Doenças Infeciosas (DDI) e de Genética Humana do Instituto Ricardo Jorge (Laboratório Nacional de Referência para a Gripe e outros Vírus Respiratórios, Unidade de Tecnologia e Inovação e Núcleo de Bioinformática do DDI), informa o Ministério da Saúde.

O próximo passo é sequenciar "o genoma do vírus associado a novos casos de Covid-19 em Portugal".

Na sequência deste surto, o governo declarou o estado de alerta no país, colocando os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão, e anunciou a suspensão das atividades letivas presenciais em todas as escolas a partir de segunda-feira.

Estas são as principais recomendações das autoridades de saúde à população O surto do novo coronavírus detetado na China tem levado as autoridades de saúde a fazer recomendações genéricas à população para reduzir o risco de exposição e de transmissão da doença. Eis algumas das principais recomendações à população pela Organização Mundial da Saúde e pela Direção-geral da Saúde portuguesa: Lavagem frequente das mãos com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Ao tossir ou espirrar, fazê-lo não para as mãos, mas para o cotovelo ou para um lenço descartável que deve ser deitado fora de imediato;

Evitar contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Evitar contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Deve ser evitado o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24).

A restrição de funcionamento de discotecas e similares, a proibição do desembarque de passageiros de navios de cruzeiro, exceto dos residentes em Portugal, a suspensão de visitas a lares em todo o território nacional e o estabelecimento de limitações de frequência nos centros comerciais e supermercados para assegurar possibilidade de manter distância de segurança foram outras das medidas aprovadas.

Ontem mesmo, o Governo decretou que os bares vão ter de fechar portas a partir das 21:00 e a Autoridade Marítima Nacional interditou todas as atividades desportivas ou de lazer que impliquem aglomerados de pessoas, nas praias do Continente, Madeira e Açores.

Um decreto-lei do Governo publicado na sexta-feira determinou ainda que os trabalhadores podem optar pelo regime de teletrabalho aprovado no âmbito das medidas excecionais relacionadas com a Covid-19 sem que seja necessário o acordo do empregador, desde que a prestação à distância seja compatível com as suas funções.

Já tinham também sido tomadas outras medidas em Portugal para conter a pandemia, como a suspensão das ligações aéreas com a Itália.

A Organização Mundial da Saúde declarou entretanto que o epicentro da pandemia provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) se deslocou da China para a Europa, onde se situa o segundo caso mais grave, o da Itália.

Onde posso consultar informação oficial?

A DGS criou para o efeito vários site onde concentra toda a informação atualizada e onde pode acompanhar a evolução da infeção em Portugal e no mundo. Pode ainda consultar as medidas de segurança recomendadas e esclarecer dúvidas sobre a doença.

Quem suspeitar estar infetado ou tiver sintomas em Portugal - que incluem febre, dores no corpo e cansaço - deve contactar a linha SNS24 através do número 808 24 24 24 para ser direcionado pelos profissionais de saúde. Não se dirija aos serviços de urgência, pede a Direção-geral de Saúde.

(Notícia atualizada às 19h09)