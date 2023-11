A Human Material Loop, uma empresa holandesa, espera transformar a indústria da moda, ao utilizar cabelo humano como tecido, conta a CNN internacional. Até agora, a empresa fez protótipos de casacos, pulôveres e blazers de cabelo humano. A esperança é que, um dia, as empresas de vestuário comprem rolos do seu material alternativo para os seus projetos.

Zsofia Kollar, cofundadora da marca, diz que há muito que se sente fascinada pelo potencial do cabelo como tecido. Ficou intrigada com as emoções que as pessoas nutrem em relação ao cabelo, já que automaticamente deixam de se preocupar com ele quando o cortam.

Quando a pandemia de Covid-19 chegou, Kollar teve "uma crise de identidade como designer" e decidiu centrar-se nesta questão dos resíduos da indústria capilar. Afinal, de acordo com a Human Material Loop, 72 milhões de quilos de resíduos de cabelo humano acabam em aterros europeus todos os anos — o equivalente ao peso de sete Torres Eiffel.

"Trata-se de um fluxo de resíduos grande e abundante que atualmente não tem uma solução escalável", afirmou Kollar, que acrescenta que a maioria dos países queima estes resíduos e que muitas soluções alternativas não são ecológicas. Por isso, a moda pode ser um caminho.

Kollar explica que usar o tecido capilar não é muito diferente de tricotar uma camisola com qualquer outro material. Os cabelos curtos são fiados e transformados num fio contínuo e depois tingidos com pigmentos puros.

O primeiro protótipo do Human Material Loop foi uma camisola com toque de lã. "Eu precisava de fazer um produto com o qual as pessoas se pudessem identificar, e a camisola era um dos protótipos mais viáveis ​​que poderíamos fazer", afirma.

Desde aí, os projetos não param. Um casaco forrado com este material, para proporcionar isolamento térmico, foi testado em condições adversas durante uma expedição à Aconcágua, a montanha mais alta da Argentina.

Para já, estes designs não estão disponíveis para compra, uma vez que o objetivo da marca é fornecer o material para outros designers e marcas trabalharem.