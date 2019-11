Os irmãos gémeos de Ron Weasley trocaram o Quidditch, desporto rei no mundo mágico, pelo futebol e vestiram as cores do SL Benfica.

Em Lisboa para a promoção de "Harry Potter: A Exposição", onde falaram com o SAPO24, os gémeos Oliver e James Phelps fizeram questão de visitar o Estádio da Luz e nem a Águia Vitória escapou às fotos.

Para além das fotografias, publicadas nas suas contas de Instagram, os gémeos cujo crescimento acompanhámos durante dez anos no grande ecrã como Fred e George Weasley, também deixaram uma mensagem de agradecimento aos encarnados.

"Como novo treinador, pretendo trazer mais destas [taças] para o clube", escreveu James na sala de conferências de imprensa do Benfica junto da taça de campeão nacional.

Já Oliver destacou que "é sempre bom ver onde os campeões jogam" numa fotografia no relvado da Luz.

Os irmãos britânicos, originários de Birmingham, são conhecidos adeptos de futebol. Mas há algo que os distingue: Oliver é adepto do Aston Villa enquanto que James apoia o Birmingham City.