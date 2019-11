Trivia à parte, ao falar sobre como a história de Harry Potter é "intemporal" e "para toda a família", James (ou seja, o Fred) lembrou que muitas vezes até são os pais a trazer os filhos — fazendo bem as contas, já passaram 20 anos desde o lançamento de "Harry Potter e a Pedra Filosofal". As crianças, que nunca viram sequer os filmes, "ficam maravilhadas quando veem os adereços e todo o universo do feiticeiro" e até "são quem fica mais tempo porque perguntam: 'o que é isto? o que é aquilo?'". “Tudo o que foi feito para o Harry Potter não se fez pela metade, mas da melhor forma possível e isso aplica-se igualmente à exposição”, acrescentou.

Quem também pensa da mesma forma é Frank Torres, um dos produtores de “Harry Potter: The Exhibition”, que nos guiou pelos corredores que bem conhece — e sabe contar. Mesmo depois de dez anos a mostrar a exposição ao mundo, Frank mantém o entusiasmo e sorriso na voz, enquanto nos mostra todos os cantos e recantos mágicos do mundo de Harry Potter. “O meu objetivo tem sido sempre apresentar esta exposição como se fosse o primeiro dia, a primeira vez de sempre, cada vez que abrimos as portas", partilhou connosco logo depois de passarmos pelo Chapéu Selecionador.

E a verdade é que o esforço para cumprir esse objetivo tem valido a pena. Para além de a exposição ter os adereços mais conhecidos dos filmes, como alguns na galeria de imagens, Frank deu privilégio ao detalhe. E ainda bem, porque são os detalhes, como: páginas do Daily Prophet — o jornal mais conhecido do mundo da magia —, a carta de admissão de Harry a Hogwarts ou o Mapa dos Salteadores — ou o mapa através do qual se veio a descobrir quem entregou os pais de Harry a Lord Voldmort — que farão as delícias de todos os fãs.

E um deles é Álvaro Covões, diretor da Everything is New, que nos confessou que apenas leu o primeiro livro, mas, influenciado pelos filhos, acabou por ver todos os filmes. Depois de "Banksy: Genius or Vandal?", ainda patente na Cordoaria Nacional, o promotor volta a apostar na diversidade da oferta cultural e quer bater o recorde de bilheteira da exposição de Joana Vasconcelos, que teve lugar no Palácio da Ajuda, em 2013, e que contou com 230 mil visitantes. "É cada vez mais importante tirar os portugueses de casa, levá-los aos museus, a exposições, não só aos shoppings para comprar roupa", diz no seu tom particular. Essa é parte da sua estratégia, que passa também por "colaborar de uma forma muito ativa para fazer subir os portugueses no ranking europeu dos hábitos culturais. Nós estamos na cauda, somos os últimos em quase tudo: na leitura de livros, na ida ao teatro, a exposições...".

“Harry Potter: A exposição" estará patente entre 16 de novembro e 8 de abril, de segunda a domingo, no Pavilhão de Portugal, em Lisboa. Os bilhetes variam nos dias de semana entre os 12 euros (crianças até aos 12 anos) e os 16 euros (entrada geral). Ao fim de semana os preços sobem para 15 euros (crianças até aos 12 anos) e 19 euros (entrada geral). Há ainda bilhetes familiares cujo valor varia entre os 38 euros e os 52 euros.