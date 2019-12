Refeições

No grande rol de atividades a fazer nos tempos livres, é provável que comer fora seja um dos que maior consenso reúne. Com mais ou menos dinheiro, grande parte das pessoas gosta de comer num restaurante de vez em quando, e é por isso que é uma aposta segura oferecer algo que propicie essas experiências.

Para começar, tem a subscrição do Zomato Gold, que oferece descontos em parceiros selecionados (na Grande Lisboa e no Porto) desta plataforma. Se não quer sequer que o recetor do presente saia de casa para comer, pode fazer uma marcação no serviço The Supper Stars, onde escolhe a hora da refeição, a data, o tema e até que preço quer ir. Eles tratam de tudo no conforto do lar. Já se o intuito é o de fazer alguém aprender a cozinhar, o mesmo serviço oferece workshops, tal como o Kiss The Cook.

Jornais e Revistas



Oferecer livros é sempre uma boa aposta, mas, a não ser que esteja a pensar dar ebooks ou deslocar-se a uma loja nos derradeiros momentos desta véspera de Natal, é provável que não consiga encomendá-los a tempo. Se o destinatário do presente gosta de ler, porque não então oferecer subscrições para alguns dos melhores jornais e revistas do mundo?

Tão afamada quanto antiga, a revista semanal de comentário político e cultural The New Yorker tem duas modalidades de oferta: 49.99 dólares (45.07 euros) pela subscrição anual digital e 159.99 dólares (144.23 euros) pela versão digital + papel. Em qualquer uma delas, recebe um saco de pano ao subscrever. O jornal The New York Times tem três modalidades de subscrição exclusivamente online, assim como o Quartz ou o website The Athletic, sendo este especializado em notícias e reportagens desportivas. Por fim, a revista de crítica literária e de comentário cultural London Review of Books não só está a oferecer uma campanha de subscrição, como também abriu agora todo o seu arquivo digital para consulta gratuita até dia 15 de janeiro. Um gostinho para futuros assinantes.

Subscription Boxes

Talvez revistas não seja bem o presente desejado, mas essa é só a ponta do iceberg do mundo das subscrições. Apesar de não terem (ainda, pelo menos) muita expressão em Portugal, “lá fora” as caixas de subscrição são um mercado em expansão, havendo cada vez mais e para todos os gostos.

Se a pessoa em causa é fã de cadernos e material de estacionário apelativo, o Papergang envia caixas curadas por ilustradores todos os meses, mas se o intuito for o de provar vinhos de todo o mundo, o Nosy Wine Club envia três exemplares escolhidos por um especialista. Provando não haver fim no quão específicas estas caixas podem ser, há subscrições para fãs de picantes ou de jogos de enigmas, para obter produtos de beleza, livros ou até mesmo roupa íntima feminina. O conceito, no fundo, é o mesmo: ser maravilhado com uma embalagem de conteúdos desconhecidos que chega a casa pelo correio. No fundo, é ter um pequeno Natal todos os meses.

Espere pelo pós-Natal

Se nenhuma destas opções foi do seu agrado, tem uma de duas escolhas: ou compra o presente depois do Natal e aproveita os saldos para poupar algum dinheiro, ou oferece um cartão de oferta que permita ao destinatário fazer isso mesmo. Grande parte dos centros comerciais — os Alegro, os do grupo Sonae Sierra e os El Corte Inglès, por exemplo — já permitem comprar um cartão com um valor monetário por si escolhido para que o recetor possa comprar o que bem quiser na loja à sua escolha.

Um computador, ligação à Internet e está (quase tudo) feito. Tudo para que não seja o Grinch deste Natal.