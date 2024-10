Em comunicado, a ASM informa ter lançado nesta quarta-feira a sua "Carta de Compromisso Tempo de Agir", no seu Centro Local no Grande Porto, na véspera do Dia Mundial da Saúde Mental que se assinala hoje.

Estabelecendo como princípio "o envolvimento de Empresas, Organizações e Entidades Competentes em matéria de Saúde e Segurança no Trabalho, na definição de ações concretas de transformação da Saúde Mental no Local de Trabalho, com metas específicas a atingir até 2028", a iniciativa da ASM reuniu vários representantes de diversas entidades ligadas ao projeto.

Segundo a ASM, na sessão de lançamento "estiveram presentes os representantes da ACT- Autoridade para as Condições do Trabalho (Nelson Ferreira e Paula Oliveira de Sousa), do Plano Nacional de Saúde Ocupacional da DGS (José Manuel Rocha Nogueira), da Coordenação Regional de Políticas para a Saúde Mental (Ana Silva Pinto), da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental (João Bessa), da Ordem dos Psicólogos Portugueses (Cristina Pereira), da OIT - Organização Internacional do Trabalho (Ana Paula Rosa), do Colégio da Especialidade da Medicina no Trabalho da Ordem dos Médicos (Maria José Costa de Almeida)".

Estes encontraram-se com Filipa Palha, presidente da ASM, e com a sua direção executiva, assim como a Cristina Rouxinol, representando o Instituto Nacional da Administração, e de um conjunto alargado de associados da ASM.

A ASM faz saber que as entidades que tomaram parte nesta iniciativa consideraram-na "relevante e transformadora, manifestando total interesse e disponibilidade para contribuir para o projeto, no qual elas próprias se comprometerão com ações especificas dentro das suas áreas de atuação e responsabilidade". Os representantes também "reforçaram a importância que o tratamento da saúde mental no contexto de trabalho tem, não só ponto de vista ético, mas também no desenvolvimento e produtividade das organizações, sendo esta iniciativa uma forma de responsabilização coletiva que deverá levar à ação".

Os próximos passos, adianta a ASM, passam pela auscultação e discussão desta "Carta de Compromisso - Tempo de Agir", pretendendo-se que a redação final do documento resulte na sua publicação em março de 2025. "No fim do primeiro trimestre do próximo ano a Carta de Compromisso - Tempo de Agir deverá ser formalmente assinada, por todos aqueles que queiram ser signatários da mesma, e que assim se comprometerão neste caminho de transformação", adverte a associação.

A ASM defende que, se "muito conhecimento sobre Saúde Mental foi produzido e divulgado ao longo de mais de 20 anos", então agora "chegou a altura de passar à ação, assumindo compromissos para fazer evoluir as organizações para a criação de contexto de trabalho promotores de saúde mental". No entanto, "a transformação estrutural só é possível com a colaboração e envolvimento dos vários stakeholders que desempenham papeis relevantes em matéria de saúde mental no contexto de trabalho".