Já sobre as críticas da Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros (ASPE), que, através da dirigente Lúcia Leite, repudiou a apresentação de uma providência cautelar neste momento, considerando a mesma extemporânea e integrada numa lógica de “show off mediático”, o líder do SE desvalorizou esta posição.

“Não é oportunismo, nem é extemporâneo. Os nossos colegas espanhóis estão com problemas semelhantes ou piores do que os nossos e uma juíza de um tribunal deu razão e exigiu ao Estado espanhol 24 horas para repor as necessidades que os serviços evidenciam. O que queremos é que os enfermeiros tenham maior eficácia e proteção e que o Estado assuma as consequências que advierem”, vincou.

Num período de estado de emergência, em que os tribunais somente despacham atos urgentes, José Correia Azevedo relativizou também o resultado judicial da providência cautelar e recorreu à linguagem popular para explicar que a ação “serve para picar as mulas”, como forma de pressão sobre o Estado.

“Cada um faz o que pode e atua em circunstância. Essas coisas já não são da nossa responsabilidade. Tentamos que as coisas melhorem”, sentenciou.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 600 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram quase 28.000.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 100 mortes, mais 24 do que na véspera (+31,5%), e registaram-se 5.170 casos de infeções confirmadas, mais 902 casos em relação a sexta-feira (+21,1%).