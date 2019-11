Para assinalar o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, que se assinala hoje, vários membros do Governo participaram na iniciativa “Violência contra as mulheres: um desafio para o Serviço Nacional de Saúde (SNS)”, promovida pelo Ministério da Saúde, que decorreu no Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) de Sintra.

“É importante estarmos aqui hoje pela urgência em combater este flagelo. Estamos hoje perante um grave problema de saúde pública. Estamos aqui para procurar soluções e respostas para estes problemas. Estamos cientes de que é preciso dar mais condições e mais ferramentas aos profissionais que desenvolvem esta missão”, acrescentou o secretário de Estado.

O governante destacou a importância do SNS para o combate à violência, para o cuidado e tratamento das vítimas e para as relações interpessoais, assinalando que existem 228 equipas de prevenção de violência entre adultos, mais de seis mil sinalizações em acompanhamentos e 1065 profissionais envolvidos.

“É crucial conhecer o trabalho desenvolvido por todos os profissionais do SNS, equipas de prevenção de violência de adultos, equipas do INEM, que são tantas vezes a porta de entrada das vítimas de violência no Serviço Nacional de Saúde. Os profissionais são a joia da coroa desta problemática. São a prova de que todos os dias acontecem coisas boas no Serviço Nacional de Saúde", disse o secretário de Estado da saúde, António Lacerda Sales.