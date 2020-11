A candidata democrata nas eleições de 2016, Hillary Clinton, agradeceu a todos os que tornaram esta vitória eleitoral possível.

"Os eleitores falaram e escolheram @JoeBiden e @KamalaHarris como próximo presidente e vice-presidente. É um momento histórico, o repúdio de Trump, e uma nova página para a América Obrigado a todos os que ajudaram a fazer isto acontecer. Adiante, juntos".

No Canadá, as primeiras manifestações vêm do primeiro-ministro, Justin Trudeau, que felicitou Joe Biden pela vitória nas eleições, através do Twitter.

"Parabéns,@JoeBiden e @KamalaHarris. Os nossos países são amigos próximos, parceiros e aliados. Partilhamos uma relação que é única no palco mundial. Estou ansioso para que possamos trabalhar em conjunto", lê-se na publicação.

Em Portugal, o presidente do PSD, Rui Rio, felicitou Joe Biden, através do Twitter, pela anunciada eleição como Presidente dos Estados Unidos da América, dizendo "Parabéns, sr. Presidente. Uma vitória muito importante para o mundo".

Catarina Martins, coordenadora nacional do Bloco de Esquerda, também já reagiu. Através do Twitter mencionou a derrota de Trump, acrescentando que numas "eleições muito participadas, com inúmeros riscos, o ódio não ganhou", acrescentando que "isso é uma boa notícia".

O primeiro-ministro, António Costa, congratulou Biden pela vitória e referiu que espera "em breve" poderem trabalhar "no reforço das relações transatlânticas e na gestão de assuntos globais, como as alterações climáticas, a defesa da democracia e a segurança internacional".