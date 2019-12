As alterações climáticas e os desastres naturais, os surtos de doenças e os conflitos de longa duração são as principais causas do aumento (mais 22 milhões de pessoas em relação a anos anteriores) do número de pessoas a precisarem de ajuda humanitária no mundo.

Segundo o OCHA, a tendência de aumento deve continuar, com a organização a antever que mais de 200 milhões de pessoas irão precisar de assistência até 2022.

O número de 168 milhões de pessoas avançado pelo relatório “Global Humanitarian Overview” do OCHA marca “um recorde na era moderna” desde a II Guerra Mundial, afirmou, em declarações aos jornalistas em Genebra (Suíça), o subsecretário-geral da ONU para os assuntos humanitários, Mark Lowcock.

“Representa cerca de uma em cada 45 pessoas no mundo”, reforçou.