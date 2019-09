Apesar de nunca ter deixado de trabalhar, nem mesmo quando se viu obrigada a viver na rua durante um ano, Alexandra Peralta vê o “É um restaurante” como “uma nova oportunidade que estão a dar às pessoas, sabendo os problemas que têm, muitos de consumos [toxicodependentes]”.

Vestida a rigor com a farda do restaurante, Alexandra apresenta-se com um sorriso aberto para servir os convidados da inauguração do restaurante, classificando a experiência como “ótima e agradável”, nomeadamente a formação de hotelaria.

“Somos os pioneiros. Hão de vir mais pessoas, se Deus quiser, continuar a formação e dar a oportunidade, também, a mais pessoas que estão na rua e que precisam de apoio”, perspetivou a participante no projeto da CRESCER, reclamando uma casa para viver, com a filha de 2 anos, sonho que pretende concretizar com a ajuda do projeto que agora acolheu.

Reforçando que nunca baixou os braços ao trabalho, Alexandra Peralta espera estabilizar a sua vida profissional, indicando que um dos problemas é que “não fazia o turno da manhã [nos trabalhos que arranjava], porque tinha de ir tomar a metadona”.

“Tinha de inventar mil e uma desculpas para não fazer o turno da manhã, porque o patrão não ia entender a minha dificuldade”, referiu, destacando a compreensão do projeto do restaurante.

“Estou preparada, sou muita positiva, isto vai andar para a frente”, afiançou.

Abraçando esta causa, o ‘chef’ Nuno Bergonse é responsável pelo menu do “É um restaurante”, que apresenta “uma cozinha de conforto, de partilha”, incluindo “vários pratos com raízes portuguesas, mas com algum toque de criatividade”.

Além de “boa comida”, o restaurante “tem para oferecer um abre olhos às pessoas, para perceberem que, realmente, todas têm capacidade de mudar a vida”, salientou Nuno Bergonse, afirmando que o projeto “é mais do que um restaurante, é uma oportunidade para toda a gente” que o integra.

Segundo o diretor da CRESCER, Américo Nave, o “É um restaurante” visa “integrar pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade” através da gastronomia.

“O que queremos com este projeto é diminuir o estigma que existe com estas pessoas que estão em situação de sem-abrigo. Há normalmente um mito de que estas pessoas são preguiçosas, não querem sair da rua, não querem trabalhar, e queremos combater esse mito e esse estigma que existe”, declarou Américo Nave, propondo que “se deixe de trabalhar sempre numa perspetiva de assistencialismo e que haja uma intervenção de uma verdadeira inclusão das pessoas”.