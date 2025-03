Millie Bobby Brown, a atriz que ficou conhecida com 10 anos como portagonista da série de ficção científica 'Stranger Things', partilhou um vídeo nas redes sociais a denunciar o trabalho de jornalistas do Daily Mail, que redigiram artigos sobre a sua aparência e o seu corpo. Identificou estes casos como "bullying", e lamentou "a facilidade com que saltam para o insulto".

Em nome de outras jovens atrizes que começaram a carreira no grande ecrã durante a infância, Millie Bobby Brown, que agora tem 21 anos, culpa os jornalistas de não a deixarem crescer e escolherem comentar o seu corpo. "O facto de homens adultos escolhem passar o seu tempo a dissecar a minha cara, o meu corpo, as minhas escolhas, é perturbador", refere.

Nas fotografias mais recentes, Millie Bobby Brown aparece com um estilo semelhante ao usado nos anos '90 e 2000. Muitos dos seus seguidores acreditam que a atriz se possa estar a preparar para representar a cantora pop americana Britney Spears num filme biográfico, de 43 anos.

Os artigos partilhados comentam fotografias tiradas da atriz na rua, com a família, e lançam a pergunta sobre se a jovem de 21 anos tinha sido submetida a cirurgias plásticas. "A Millie Bobby Brown parece a mãe de alguém", escreve Bethan Edwards.

"Em vez de partilhar o insulto, devíamos questionar porque é que adultos estão a gozar com a aparência de uma mulher mais nova", comenta a jovem. Além disso, menciona o facto de serem jornalistas mulheres a escrever sobre o seu corpo e a "destruirem a autoestima de outras mulheres", o que a desilude ainda mais.

As acusações de Millie Bobby Brown ter "envelhecido muito cedo" estenderam-se a outras jovens mulheres da indústria do cinema e da moda, como Emma Chamberlain (23 anos), Alix Earle (24 anos) e Kylie Jenner (27 an0s). Alguns dos comentários partilhados pelo Daily Mail referem: "Tive de pensar se ela tinha 20 ou 40 anos!" e "A cara dela parece estar cheia de filtros".

Entre os títulos referidos, Millie Bobby Brown destacou o artigo "Porque estão os jovens da Geração Z a envelhecer tão mal como a Millie Bobby Brown" e "O que é que a Millie Bobby Brown fez com a cara". Em resposta, a atriz comenta que o público "acha que eu devo estar congelada no tempo", e acrescenta "não me vou desculpar por estar a crescer".

"Vamos fazer melhor", continua, "não por mim, mas por todas as jovens mulheres que merecem crescer sem o medo de serem gozadas e humilhadas só por existirem". Neste momento, a publicação já tem mais de 4 500 mil interações.