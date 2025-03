A mesma fonte da Polícia de Segurança Pública disse à Lusa que os detidos pertencem ao grupo “No Name Boys” e que, das seis buscas domiciliárias realizadas, quatro foram em Lisboa, uma em Setúbal e outra no Marco de Canavezes (distrito do Porto).

A PSP dá conta que as detenções têm a ver com alegadas ofensas à integridade física qualificadas de vários agentes da PSP, durante a segunda jornada do campeonato nacional de futebol, que se realizou a 17 de agosto de 2024, entre as equipas do Sport Lisboa e Benfica e o Casa Pia Atlético Clube.

Segundo a PSP, esta investigação durou cerca de seis meses e correu pela 11.ª secção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.

Nas buscas da operação denominada “Sem Nome”, os elementos da PSP apreenderam um carregador de metralhadora G3 com 8 munições, duas munições de calibre .50mm, dois projéteis de calibre 50mm, uma munição de salva 7.62mm, uma de calibre não identificado, sete munições de 9 mm (calibre de guerra) , quatro de calibre .22, um invólucro de 9 mm, duas munições de calibre desconhecido e três cartuchos de 12mm (caçadeira).

Foram igualmente apreendidos uma besta, dois bastões extensíveis, uma matraca, sete facas designadas por “borboletas” e três catanas, duas facas de mato, uma soqueira, um bastão de madeira e quatro navalhas.

A PSP apreendeu também uma arma de pressão de ar de calibre 6mm, um pistola de gás de calibre 4.5mm, três cargas de gás Co2, duas carabinas de ar comprimido de calibre 4.5mm com os respetivos estojos, uma arma de arremesso artesanal composta por uma meia longa do S.L.B com duas bolas de bilhar no interior, quatro engenhos pirotécnicos e diverso material alusivo ao Sport Lisboa e Benfica.

Os arguidos serão ouvidos em primeiro interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação.