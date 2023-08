As autoridades da capital norte-americana emitiram hoje ordem de abrigo e estão a revistar os edifícios com os gabinetes do Senado, perto do Capitólio dos Estados Unidos, após relatos da presença de um atirador no local.

A Polícia do Capitólio dos EUA anunciou, através da rede social X (antigo Twitter), que a resposta de segurança foi motivada por uma “chamada preocupante para o 911 [número de emergência]” sobre um “possível atirador ativo”. No entanto, a partir das 15:00 [20:00 em Lisboa], a Polícia do Capitólio observou que não havia relatos confirmados de armas ou tiros. Quer a Câmara dos Representantes (câmara baixa), quer o Senado (câmara alta) do Congresso norte-americano estão neste momento em período de férias. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram