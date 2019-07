Num comunicado, a EDP Distribuição fez saber que prevê investir “mais 22 milhões de euros até final de 2019, garantindo deste modo, o reforço do parque instalado em cerca 180 mil unidades, estabelecendo o número de luminárias LED a nível nacional em cerca de 600 mil”.

Este investimento insere-se no âmbito do Contrato de Concessão e Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão e na sequência de um acordo com a Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP).

O investimento total é de 78 milhões de euros, dos quais “56 milhões de euros foram aplicados entre 2016 e 2018”, adiantou a empresa, estimando que, até ao final deste ano, “mais de 20% do parque existente em Portugal Continental seja constituído por luminárias LED”, contribuindo para uma redução da pegada ecológica (em 40,3 mil toneladas por ano) e uma redução do consumo de eletricidade (em 80,1 milhões de kWh/ano).

“Só para 2019 e anos seguintes, a poupança estimada é de 16 milhões de euros na fatura energética dos 278 municípios portugueses”, revelou a EDP Distribuição.