As declarações de Eduardo Cabrita constam de uma mensagem institucional que enviou pelas comemorações do 109.º aniversário da GNR, que este ano integram um programa exclusivamente digital, as quais poderão ser acompanhadas ao longo do dia na página oficial desta força de segurança na rede social Facebook, e na qual foi publicado o vídeo gravado do ministro.

“A circunstância singular em que vivemos, marcados pela pandemia covid-19, pelo estado de emergência que, até ontem [sábado], vigorou em Portugal, mas que não termina neste momento com as exigências de confinamento e de particular atenção ao risco sanitário, veio dar uma dimensão ainda maior àquilo que é o papel da guarda”, sublinhou o ministro.

Eduardo Cabrita recordou a história e as missões desempenhadas pela GNR que, este ano, celebra os 109 anos “num contexto único”.