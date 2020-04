O ministro da Administração Interna falou ao país após uma reunião com as forças de segurança de balanço do período do estado de emergência. Eduardo Cabrita pediu que não haja um relaxamento social nos próximos tempos, sublinhando os esforços feitos pelo governo na testagem.

O ministro da Administração Inter sublinhou que em Portugal, a nível global, realizaram-se até quinta-feira, dia 23 de abril, 317 mil testes ao novo coronavírus, reforçando que a capacidade de testagem "aumentou significativamente" no últime mês. Em abril, frisou Cabrita, "já se fizeram o dobro dos testes" que tinham sido feitos em março. "Dos países com mais de um milhão de habitantes, Portugal é, neste momento, na Europa o país com mais testes realizados relativamente à sua população", notou o ministro, garantindo que "vamos continuar este esforço". Portugal está em estado de emergência para combater a covid-19 desde o dia 18 de março, que já foi renovado por três períodos, e termina a 02 de maio. De acordo com a Direção-Geral da Saúde, morreram 854 pessoas das 22.797 confirmadas como infetadas, e há 1.228 casos recuperados, em Portugal.