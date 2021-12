“Não posso permitir que este aproveitamento político absolutamente intolerável seja utilizado no atual quadro para penalizar a ação do Governo, contra o sr. primeiro ministro ou mesmo contra o Partido Socialista. Por isso mesmo, decidi pedir a exoneração das minhas funções de ministro da Administração Interna", declarou Eduardo Cabrita, numa conferência de imprensa sem direito a pergunta dos jornalistas.

O caso remete a 18 de junho de 2021, quando uma pessoa que fazia a manutenção da via morreu atropelada na autoestrada A6, na zona de Évora, num acidente que envolveu o carro que transportava Eduardo Cabrita.

“Como sabem, no dia 18 de junho, a viatura que me transportava foi vítima de um acidente no qual se viu envolvida e que tragicamente determinou a perda de uma vida. Mais do que ninguém lamento essa trágica perda irreparável”, começou por dizer o ministro demissionário, adiantando ter "solidariedade pela família da vítima”.

Hoje, de acordo com uma nota publicada na página da Internet do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora, o MP deduziu acusação, requerendo o julgamento por tribunal singular, contra um arguido, Marco Pontes, o condutor do veículo automóvel interveniente no acidente.

O MP imputa ao condutor, “a prática, em concurso, de um crime de homicídio por negligência e de duas contraordenações”, lê-se na nota. De acordo com o Observador, que teve acesso ao despacho de acusação, foi apurado que o carro seguia a 166 quilómetros por hora e que o motorista não teve uma “condução segura”, conduzindo sempre pela via da esquerda e não prevendo como possibilidade o “embate da viatura”.

Quanto à acusação, Eduardo Cabrita disse ter mantido o silêncio desde 18 de junho porque "seria sempre interpretado, qualquer que fosse a resposta, como uma interferência no processo”. Agora, conhecidos "os termos do despacho de acusação proferido pelo Ministério Público no âmbito desse inquérito", Cabrita permitiu-se a falar, até porque a investigação ter desembocado nesta acusação só reforça a sua "confiança no Estado de Direito”.

“Só a lealdade, só o tempo e as circunstâncias que enfrentávamos há seis meses, só a solidariedade do sr. primeiro ministro me determinaram a prosseguir o exercício destas funções durante este verão tão difícil”, lamentou Cabrita, dizendo que, desde o acidente que verificou "com grande sacrifício pessoal" e com "estupefação" o "aproveitamento político que foi feito de uma tragédia pessoal”.

Além de falar do caso, Cabrita começou a sua declaração fazendo um balanço laudatório da sua atuação como ministro, desde 2017.

Estas declarações foram feitas depois de, esta manhã, Cabrita ter dito ser apenas "um passageiro" no carro e denunciando o " "repugnante aproveitamento político de uma tragédia pessoal".

“Eu sou passageiro. É o Estado de direito a funcionar. Temos de confiar no Estado de direito, ninguém está acima da lei”, disse aos jornalistas.

Já em junho, no dia após o acidente, o Ministério da Administração Interna (MAI), que tutela a segurança rodoviária, esclareceu que não existia sinalização para alertar os condutores dos “trabalhos de limpeza em curso" na autoestrada A6, quando a viatura do ministro atropelou mortalmente o trabalhador.

Na altura o MAI referiu que o veículo “não sofreu qualquer despiste” e “circulava na faixa de rodagem, de onde nunca saiu, quando o trabalhador a atravessa”.

“O trabalhador atravessou a faixa de rodagem, próxima do separador central, apesar de os trabalhos de limpeza em curso estarem a decorrer na berma da autoestrada”, adiantou ainda o ministério.

Em 29 de junho, fonte da Brisa afirmou, em declarações à agência Lusa, que "a sinalização dos trabalhos de limpeza realizados na berma direita da A6 estava a ser cumprida", contrariando as explicações do MAI.