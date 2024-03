Em janeiro último, Eduardo Teixeira anunciou a desfiliação do PSD para encabeçar, como independente, a lista do Chega que hoje se tornou na terceira forca política mais votada no distrito de Viana do Castelo, com 18,64 % dos votos.

O ex-social-democrata foi deputado do PSD pelo círculo eleitoral de Viana do Castelo entre junho 2011 e novembro de 2015 e entre outubro de 2019 e 02 abril de 2022.

Militante do PSD durante cerca de 30 anos, Eduardo Teixeira liderou, durante vários anos, tanto a concelhia como a distrital do partido e desempenhou funções em órgãos nacionais.

Em 2013 e 2021 concorreu, pelo PSD, como cabeça de lista à presidência da Câmara de Viana do Castelo e das duas vezes perdeu para o socialista José Maria Costa, ainda secretário de Estado do Mar.

Nas eleições legislativas de hoje, a AD (PSD/CDS/PPM) teve a maior percentagem de votos, com 34,72%, mas elegeu dois deputados, o mesmo número de mandatos conquistados pelo PS.

A AD elegeu Pedro Aguiar Branco que, em 2014, enquanto ministro da Defesa do Governo PSD/CDS-PP iniciou o processo de extinção dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo (ENVC) e, Emília Cerqueira que tem garantido a reeleição desde 2015.

Pelo PS, que somou 28,15% dos votos, foram eleitos Marina Gonçalves, e, José Maria Costa, ex-presidente da Câmara da capital do Alto Minho.

De acordo com os dados da Secretaria - Geral do Ministério de Administração Interna - Administração Eleitoral (SGMAI-AE), dos 233.491 eleitores que residem nos dez concelhos do distrito de Viana do Castelo inscritos, 142.913 exerceram o seu direito de voto tendo elegido cinco representantes para a Assembleia da República, menos um do que em 2022.

A perda de cerca de 2.500 eleitores em Viana do Castelo ditou a perda de um mandato.

Nas legislativas de 2022 foram eleitos pelo PS, o ex-ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, Marina Gonçalves, a ainda ministra da Educação e, José Maria da Cunha Costa, secretário de Estado do Mar.

Pelo PSD foi eleito o ex-presidente da Câmara de Valença, Jorge Manuel Salgueiro Mendes, Maria Emília e Sousa Cerqueira e, João Carlos Araújo Rego Montenegro.