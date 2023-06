A Jornada Mundial da Juventude está cada vez mais próxima e existem cada vez mais questões operacionais, entre elas relacionadas com o Plano de Mobilidade.

Em declarações aos jornalistas na quinta-feira, o diretor nacional da PSP, Manuel Magina da Silva, informou que o Eixo Norte-Sul, em Lisboa, deverá ser cortado “total ou parcialmente” para estacionamento dos milhares de autocarros dos peregrinos.

“Em conjunto com a equipa que está a definir o plano de mobilidade já está encontrada a solução para isso [estacionamento dos autocarros]. Passará eventualmente pelo corte total ou parcial de um grande eixo viário de Lisboa”, referiu.

Adiantou, depois, que “tudo indica que seja o Eixo Norte-Sul”, estando esta solução a ser fechada.

Mais tarde, e ainda no dia de ontem, o coordenador do Grupo de Projeto criado pelo Governo para a Jornada Mundial da Juventude, José Sá Fernandes, rejeitou que o corte da via central da cidade de Lisboa estivesse em cima da mesa durante o evento da Igreja Católica, e afirmou que o Plano de Mobilidade ainda está a ser terminado.

"O Eixo Norte-Sul nunca esteve numa hipótese hipotética para estacionamento, quanto muito foi para largada e saída de passageiros”, disse.

Sublinhou, ainda, que serão anunciados esta sexta-feira os percursos entre os estacionamentos e os locais do evento e revelou que haverá lugares para cerca de sete mil autocarros.

“Vai haver artérias fechadas, mas não é o Eixo Norte-Sul. Os percursos dos parques de estacionamento para o evento vão ser apresentados amanhã [esta sexta-feira] na comissão que trata desta matéria”, disse.

O SAPO24 contactou a organização das Jornadas Mundiais da Juventude, a Câmara de Lisboa e a PSP sobre a divulgação do Plano de Mobilidade para o evento, que referiram não ter qualquer informação sobre o tema, remetendo esta divulgação para o grupo de projeto criado pelo Governo.