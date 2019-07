As autoridades anunciaram por email que "El Chapo" já está na prisão ADX Florence, situada na cidade com o mesmo nome no Colorado.

O narcotraficante de 62 anos foi esta quarta-feira condenado a prisão perpétua nos Estados Unidos por crimes relacionados com tráfico de droga, por um juiz federal de Nova Iorque, num processo judicial que começou em 2016 com a sua detenção no México.

A prisão ADX Florence, conhecida como a "Alcatraz das Montanhas Rochosas", é considerada a prisão mais segura dos Estados Unidos.

Construída em 1994 no coração de um deserto montanhoso, a prisão é rodeada por torres de vigilância e homens fortemente armados, o que torna praticamente impossível a fuga, mesmo para "El Chapo", que escapou de prisões de segurança máxima no México em duas ocasiões.

Não há registos de fugas da prisão de Florence.

Os detidos mais perigosos ficam fechados 22 horas e meia numa cela de cimento e aço de 2,1 por 3,6 metros, da qual só podem sair com pés e mãos algemados.