A Justiça britânica considerou, esta sexta-feira, 3 de janeiro, que o veganismo ético é uma "crença filosófica" protegida pela legislação contra a discriminação, no âmbito de um caso de demissão.

"Estou totalmente convencido de que o veganismo ético constitui uma crença filosófica", disse o juiz Robin Postle, do tribunal cautelar de Norwich, no leste da Inglaterra.

Um vegano ético não consome nenhum alimento de origem animal e também rejeita qualquer exploração animal, como o uso de couro, lã, ou uso de cosméticos testados em animais.

A Lei de Igualdade de 2010 define a "crença filosófica" como autêntica, e "não como uma opinião baseada no estado atual da informação disponível". Também deve ser compatível com a dignidade humana e não entrar em conflito com os direitos fundamentais dos demais.

Para ser protegida por esta legislação, uma crença deve atender a certos critérios, como ser digna de respeito numa sociedade democrática, não ser incompatível com a dignidade humana e não entrar em conflito com demais direitos fundamentais.

O juiz considerou que Jordi Casamitjana, um morador de Londres, de 55 anos, que afirma ter sido demitido pelas suas convicções veganas, adere a esta crença.

"Fui bem-sucedido pelo peso das evidências. É tão óbvio que o veganismo é uma crença filosófica", disse Casamitjana, acrescentando que a decisão judicial vai ajudar a promover o veganismo.