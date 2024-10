Wayne Wharton, um ativista indígena de Brisbane, foi detido depois de ter gritado slogans anti-monárquicos e de ter recusado ordens da polícia, conta a BBC.

O incidente ocorre num momento em que se intensificam as reações ao facto de uma senadora aborígene ter gritado com o rei Carlos III em Camberra, no parlamento australiano, na segunda-feira.

Assim, Wharton gritou "ele não é o meu rei", fazendo eco das palavras de Lidia Thorpe. Por sua vez, a multidão que esperava a realeza — muitos com bandeiras australianas nas mãos — gritou "Deus salve o Rei".

No exterior da Ópera de Sydney, os espectadores aplaudiram a polícia quando Wharton foi detido e colocado numa carrinha.

Wharton também protestou à porta da cerimónia religiosa a que a realeza assistiu no domingo.

Esta é a primeira visita de Carlos III à Austrália desde que se tornou chefe de Estado do país em setembro de 2022 e é a maior viagem que o rei faz desde que iniciou o tratamento contra o cancro, em fevereiro.

A última visita oficial de um monarca à Austrália foi em 2011, quando Isabel II desembarcou em Camberra. Esta é a 17.ª visita à Austrália de Carlos III, porém a primeira como monarca da Austrália.

A visita de seis dias ao país da Commonwealth vai envolver encontros com líderes políticos e comunitários, além de celebrar o povo, a cultura e a herança do país.