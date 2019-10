De acordo com o tribunal eleitoral, o atual chefe de Estado boliviano, Evo Morales, que tenta assegurar um quarto mandato, está prestes a vencer a primeira volta das eleições.

O tribunal eleitoral retomou na segunda-feira à noite a contagem de votos, abandonada desde domingo à noite, numa reviravolta inexplicável.

Segunda-feira, às 21:00 (02:00 de terça-feira em Lisboa), a página do Supremo Tribunal Eleitoral Boliviano colocou Evo Morales na liderança, com 46,87% dos votos, ampliando a diferença para o seu principal opositor, Carlos Mesa (36,73%), quando estão contados 95,3% dos boletins de voto.

A diferença de 10,14 pontos percentuais pode ser crucial nestas eleições. Para vencer na primeira volta, o candidato a líder deve obter uma maioria absoluta ou pelo menos 40% dos votos, desde que garanta uma vantagem de 10 pontos percentuais sobre o segundo mais votado.

Após o final da votação no domingo, a divulgação dos resultados parciais no ‘site’ do tribunal eleitoral foi inexplicavelmente interrompida, com os dados iniciais a apontarem para uma votação renhida entre Morales e Mesa, ambos com 42% dos votos.

A presidente da instituição, Maria Eugenia Choque, havia acabado de anunciar que o chefe do Estado socialista liderava, com 45,28% dos votos, seguido pelo centrista Carlos Mesa, com 38,16%, com base em quase 84% do escrutínio realizado, abrindo caminho para uma segunda volta, algo inédito na Bolívia.

As autoridades eleitorais explicaram que tinham abandonado a contagem computadorizada, levantando receios de fraude por parte da oposição e da comunidade internacional.

Dois sistemas de contagem coexistem na Bolívia. Por um lado, o “TREP”, para a transmissão dos resultados preliminares das eleições, através dos quais as atas são fotografadas e enviadas ao tribunal eleitoral através de uma aplicação que permite a publicação de resultados parciais a partir da noite da votação.

Por outro lado, a “contagem oficial”: as atas são remetidas pelas assembleias de voto aos tribunais eleitorais da jurisdição que procedem ao escrutínio final.