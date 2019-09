No seu discurso, como nos anteriores, António Costa salientou as ideias de que o seu Governo "cumpriu todos os compromissos", de que houve estabilidade política nos últimos quatro anos e, mais importante, que "acabou o tempo do sobressalto" para as pessoas - aqui, numa crítica ao executivo PSD/CDS-PP entre 2011 e 2015.

Em relação aos próximos quatro anos, o secretário-geral do PS defendeu que, se os eleitores "derem força" aos socialistas "continuarão a ser reduzidos os níveis de pobreza e diminuídas as desigualdades no país".

Se o PS formar novamente Governo, segundo António Costa, além da continuação do aumento do salário mínimo nacional, procurar-se-á celebrar um acordo de rendimentos na concertação social para melhorar os salários em geral, sobretudo os dos mais jovens.

Também em relação à próxima legislatura, o líder socialista prometeu uma redução dos custos no acesso à saúde e uma melhoria dos serviços públicos prestados aos utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

"Vamos progressivamente reduzir as taxas moderadoras no SNS nos cuidados de saúde primários e vamos alargar o cheque dentista, que passará a abranger todas as crianças a partir dos dois anos. Quanto mais cedo as crianças puderem tratar a sua saúde oral, melhor saúde futura elas terão assegurada", considerou.

António Costa referiu-se ainda a outra medida do programa eleitoral do PS no capítulo da saúde, dizendo que pretende introduzir um vale para os óculos - um vale que beneficiará jovens e crianças até aos 18 anos e todos os idosos com rendimento social de inserção.

"É essencial assegurar a boa qualidade visual a quem estuda e a quem já atingiu uma idade em que precisa de ser apoiado", justificou.